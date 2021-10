Da Série C à campanha histórica na Série A, Bruno Melo completa 200 jogos pelo Fortaleza

Oriundo das categorias de base do Tricolor do Pici, o lateral-esquerdo completou 200 jogos com a camisa do Leão na vitória por 3 a 0 diante do Athletico-PR, no último sábado, 23, pela 28ª rodada da Série A

Cria das categorias de base do Fortaleza e lateral com maior número de gols da história do clube, com 29 tentos, Bruno Melo completou 200 jogos com a camisa tricolor na vitória por 3 a 0 diante do Athletico-PR, no último sábado, 23, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A.

A trajetória do lateral-esquerdo no Tricolor do Pici é longa. Dos anos sofridos na Série C até a campanha histórica no Campeonato Brasileiro deste ano, Bruno Melo esteve presente nos principais momentos do Fortaleza nesta década.

O currículo do camisa 30 é vasto: campeão cearense de 2015; campeão cearense 2016; acesso à Série B em 2017; campeão nacional da segunda divisão em 2018; campeão do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste 2019, além da ótima campanha na Série A, com a classificação para a Copa Sul-Americana - primeiro torneio internacional do Leão; campeão cearense 2020; campeão cearense 2021, classificação para a semifinal da Copa do Brasil e colocação histórica no Brasileirão.

"É muito especial para mim ter 200 jogos com a camisa do Fortaleza. Eu, cria do Fortaleza, atingir essa marca, vai ficar marcado na minha carreira. O mais importante é a vitória, os três pontos, dormir na segunda colocação. É descansar que não tem nada perdido ainda (contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil), quarta-feira é uma nova batalha, vamos em busca da classificação”, disse Bruno Melo na saída de campo após o triunfo contra o Athletico-PR.

Confira os números do lateral:

Partidas: 200

Gols: 29

Assistências: 5

Títulos: Série B (2018); Campeonato Cearense (2015, 2016, 2019, 2020, 2021); Copa do Nordeste (2019)



