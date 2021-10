Yago Pikachu detona árbitro após derrota do Fortaleza e reconhece: "Falhamos muito"

Suspenso para o jogo de volta contra o Atlético-MG, ala direito do Leão reclama de Braulio da Silva Machado e lamenta situação adversa pelo 4 a 0 na semifinal da Copa do Brasil

Depois da goleada por 4 a 0 para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 20, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa do Brasil, o ala direito Yago Pikachu criticou o árbitro Braulio da Silva Machado, reconheceu que o Fortaleza sentiu o primeiro gol e lamentou a situação adversa para o confronto de volta pelo placar elástico.

Diante de um Galo avassalador, o Tricolor sofreu o primeiro gol aos 18 minutos e ficou na bronca com a arbitragem. Após cobrança de falta de Hulk, da entrada da área, Titi cortou, Guilherme Arana pegou a sobra e emendo belo chute, que desviou no próprio Pikachu e balançou as redes.

Os jogadores do time do Pici alegaram que o árbitro catarinense apitou antes da finalização, mas as imagens da transmissão da TV Globo mostram que o árbitro sinaliza escanteio quando a bola já está dentro do gol e depois corrige a marcação.

"A gente perdeu o foco depois do primeiro gol, muito nítido. Antes de a gente tomar o primeiro gol, o jogo estava muito equilibrado. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Claro que falhamos muito, mas o cidadão (Braulio da Silva Machado) ali precisa ser homem. Ele não foi homem o suficiente para assumir o erro dele, pelo menos falar que apitou antes do Arana dominar a bola (no primeiro gol). Não sei qual foi o motivo que ele apitou, não sei se ele ia voltar a falta, que o Titi estava adiantado, mas enfim...", desabafou o camisa 22 do Leão, em entrevista ao SporTV.

Depois do gol de Arana, os donos da casa ampliaram a vantagem com Réver, Hulk e Zaracho. O revés obriga o Leão a vencer por cinco gols de diferença na segunda partida para tentar avançar à decisão do torneio - vitória por quatro gols levaria a disputa para os pênaltis. Pikachu, que cumprirá suspensão no próximo embate, lamentou o revés e admitiu o baque depois do primeiro tento mineiro.

"Perdemos de um placar que é complicado, difícil de reverter diante de um adversário muito qualificado. Nos perdemos depois do primeiro gol, a equipe se desconcentrou, coisa que não devia. Mas aquele cidadão de amarelo... Grande parte desse resultado passa por ele. Depois eu só quero que ele coloque lá na súmula que apitou antes do gol do Arana", concluiu o ala.

