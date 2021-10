Análise: Yago Pikachu é o melhor jogador do Fortaleza no Brasileirão

O lateral-direito, que joga avançado com Vojvoda no esquema 3-5-2, divide a artilharia do elenco tricolor na competição com Robson, com sete gols

O jornalista Fernando Graziani analisa no projeto "No Drible" o desempenho de Yago Pikachu com a camisa do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito, que joga avançado com Vojvoda no esquema 3-5-2, divide a artilharia do elenco tricolor na competição com Robson, com sete gols, e tem cinco assistências, liderando as participações diretas nos tentos do Leão no torneio.

Veja abaixo a análise de Fernando Graziani "No Drible":

