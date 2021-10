Fortaleza publica nota de repúdio a ato de violência cometido por torcedores

Em vídeo que circula nas redes sociais, torcedores vestidos com camisas de torcida organizada do clube perseguem e agridem um homem. Segundo informações obtidas pelo O POVO, a vítima usava uma camisa do Flamengo

O Fortaleza repudiou os atos de violência cometidos por torcedores do clube na noite desse sábado, 9. Em vídeo que circula nas redes sociais, um jovem de 23 anos é agredido em uma rua do bairro Benfica, na capital cearense, próximo à sede social da G.R.E.S Leões da TUF, torcida organizada do time.

De acordo com a nota publicada pelo clube neste domingo, 10, "o desporto é instrumento de união e confraternização, jamais podendo ser justificador de quaisquer condutas que ponham em risco a integridade física daqueles que amam o futebol".

No vídeo, torcedores vestidos com camisas de torcidas organizadas do Fortaleza perseguem e agridem um homem. Segundo informações obtidas pelo O POVO, a vítima usava uma camisa do Flamengo. Ontem, os dois clubes se enfrentaram e o Leão foi derrotado pelo time carioca por 3 a 0.

Confira a nota de repúdio publicada pela diretoria do Fortaleza na íntegra:

"O Fortaleza Esporte Clube vem, publicamente, repudiar ato de violência cometido, na noite passada, em nossa capital, conforme circula em vídeo veiculado pela imprensa local, envolvendo torcedores.

O Fortaleza EC entende que o desporto é instrumento de união e confraternização, jamais podendo ser justificador de quaisquer condutas que ponham em risco a integridade física daqueles que amam o futebol".

