Vídeo: jovem é agredido por torcedores do Fortaleza após jogo com Flamengo

Segundo informações obtidas pelo O POVO, o rapaz agredido estava com a camisa do Flamengo. Na vídeo, torcedores vestidos com a blusa do Fortaleza perseguem e agridem o homem

Um jovem de 23 anos foi agredido em via pública, na noite desse sábado, 9. A motivação da violência teria sido um confronto entre torcidas rivais. O caso aconteceu no bairro Benfica, na capital cearense, próximo à sede social G.R.E.S Leões da TUF, torcida organizada do time do Fortaleza. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para uma unidade hospitalar da capital. Assista ao vídeo clicando aqui ou no player abaixo:

ALERTA: VÍDEO CONTÉM CENAS DE VIOLÊNCIA

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que uma equipe da 3ª Companhia do 6º Batalhão Policial Militar foi acionada para atuar na ocorrência. Os PMs apuram mais detalhes sobre as circunstâncias da lesão corporal. A Polícia Militar realizou diligências à procura dos suspeitos, que após a ação criminosa se evadiram do local.

Segundo informações obtidas pelo O POVO, o rapaz agredido estava com a camisa do Flamengo. Na gravação, torcedores vestidos com a blusa do Fortaleza perseguem e agridem o homem. No gravação é possível ouvir gritos como: "Pega, pega!", "Mata, mata logo!", "Morreu, morreu!".

Nesse sábado, 9, os times de Flamengo e Fortaleza se enfrentaram na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O clube do Rio de Janeiro ganhou a partida por 3 a 0.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

