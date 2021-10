Pikachu lamenta erros defensivos do Fortaleza na derrota para o Flamengo

22:16 | Out. 09, 2021

Leão perdeu para o rubro-negro carioca por 3 a 0 na Arena Castelão, neste sábado, 9. Para o ala tricolor, partida estava equilibrada até o inicio do segundo tempo e foi decidida nos "detalhes"

O Fortaleza voltou a perder jogando como mandante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada neste sábado, 9, na Arena Castelão, o Leão foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo-RJ. O jogo era válido pela 25ª rodada da competição. Após o revés contra o rubro-negro carioca, Yago Pikachu lamentou os erros defensivos da equipe tricolor no duelo e admitiu que o time não teve poder de reação após ficar atrás no marcador.

"Pecamos nos detalhes. Foi um jogo equilibrado até os dez primeiros minutos do segundo tempo. Um detalhe que erramos na marcação da bola parada e eles acabaram fazendo um a zero. Logo em seguida nós levamos o segundo gol, o que desestabilizou nossa equipe. Não conseguimos ter poder de reação. Depois, com um jogador a menos, ficou mais complicado, ainda mais contra um adversário tão qualificado", comentou o jogador tricolor após o árbitro encerrar o jogo".

Apesar da sequência de resultados negativos jogando em casa pela Série A do Brasileirão — são dois empates e três derrotas, somando cinco jogos sem vencer —, Pikachu ressaltou a força da equipe como mandante e pediu o time mais focado para voltar a vencer no Castelão.

"Espero que esse resultado sirva de aprendizado para entrarmos mais focados no jogo, mais determinados nesse tipo de situação para não sofrermos tanto. Agora é pensar na quarta-feira, precisamos voltar a vencer dentro de casa, aqui é a nossa Fortaleza. Nós somos muito fortes aqui. Espero que na próxima partida nós possamos conquistar os três pontos."

Quarto colocado na tabela de classificação, com 39 pontos, o Fortaleza terá uma nova oportunidade de vencer jogando diante do seu torcedor. Na próxima quarta-feira, 13, a equipe enfrenta o Grêmio-RS, na Arena Castelão, às 20h30min. A partida é válida pela 26ª rodada da competição.

