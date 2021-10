Com incômodo na coxa, Richard é dúvida para a partida contra o Internacional

Com um problema na coxa, o goleiro Richard, do Ceará, é dúvida para a partida contra o Internacional, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro já havia sentindo o incômodo em outros jogos e não treinou com o grupo nesta terça.

Completamente recuperado de cirurgia na mão, João Ricardo é o favorito para assumir a posição contra o Colorado, caso Richard não tenha condições de jogo.

Com Richard guardando a meta alvinegra, o Ceará fez 17 jogos e levou 15 gols, com média de 0,8 gols por partida. Sem ele, o Ceará atuou em quatro partidas, com seis gols sofridos, média de 1,5 gols sofridos.

Outra mudança que o Ceará pode ter nesta quarta é na lateral direita. O recém contratado Igor deve entrar como titular no lugar de Gabriel Dias e fazer a sua estreia na equipe alvinegra. Messias também volta de suspensão e deve formar a dupla de zaga com Luiz Otávio, veja a provável escalação:



João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Geovane e Sobral; Rick, Vina e Kelvyn; Jael.

Ceará x Internacional acontece nesta quarta, 6, às 19 horas, na Arena Castelão.

