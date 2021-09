Fluminense vence RB Bragantino e se aproxima do G-6 da Série A

Com gols de Fred e Luiz Henrique, Tricolor das Laranjeiras bate Massa Bruta por 2 a 0, no Maracanã, e se mantém firme em briga na parte de cima da classificação

O Fluminense se recuperou no Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1 o Red Bull Bragantino, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 32 pontos e seguem próximos do G-6. Já os paulistas, com 33, já veem sua posição ameaçada na tabela da Série A

Os donos da casa dominaram o primeiro tempo e abriram 2 a 0, com gols de Fred e Luiz Henrique. Só que os visitantes diminuíram na etapa final, mas viram o Fluminense segurar a vitória.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o Santos, no domingo, às 18h15 (de Brasília). No sábado, o Red Bull Bragantino faz confronto direto contra o Corinthians, no interior paulista, às 19h00.

O jogo

O Fluminense começou a partida tentando pressionar, mas viu o Bragantino assustar aos sete minutos, em chute de Helinho. Só que aos 11 os tricolores abriram o placar no Maracanã. Nonato chegou na linha de fundo e tocou para Fred apenas empurrar para a rede.

Mesmo depois do gol, o Fluminense seguiu com o controle do jogo. Tanto que, aos 28 minutos, Calegari acertou a trave. No rebote, Yago obrigou Julio Cesar a fazer grande defesa.

De tanto insistir, os donos da casa marcaram o segundo aos 41 minutos. Luiz Henrique recebeu passe na área e, com um drible, deixou dois marcadores para trás. O atacante ajeitou a bola e acertou o ângulo para ampliar a vantagem.

No segundo tempo, o Fluminense diminuiu o ritmo e passou a desperdiçar boas investidas ao ataque. Aos poucos, o Bragantino cresceu de produção e quase marcou com Gabriel Novaes. Aos 16 minutos, os paulistas diminuíram o prejuízo após belo gol de Helinho.

O revés fez os donos da casa mudarem a postura em campo. Com isso, os tricolores voltaram a impedir os bons avanços do Bragantino. O Tricolor chegou a mandar a bola para a rede com Gabriel Teixeira, mas o gol foi anulado por impedimento de Bobadilla no lance.

Nos minutos finais, o confronto ficou aberto. O Bragantino se lançou ao ataque, mas pouco incomodou. Já o Fluminense seguiu desperdiçando bons ataques, mas saiu de campo com os três pontos.

