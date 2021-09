Internacional bate Bahia, amplia invencibilidade e segue na cola do G-6 do Brasileirão

No Beira-Rio, Colorado bate Esquadrão por 2 a 0, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Dourado, chega a oito jogos invicto na competição e segue na parte de cima da tabela

O Internacional segue em ascensão no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta domingo, o Colorado venceu o Bahia por 2 a 0, em casa, pela 22ª rodada do torneio, e chegou a sua oitava partida consecutiva sem derrotas.

Com o resultado, o clube gaúcho foi a 32 pontos, na sétima colocação da competição. O Corinthians, primeiro time dentro do G6, tem 33. O Tricolor, por sua vez, entrou na zona do rebaixamento, com 23 pontos, um a menos que o Santos, primeiro fora do Z4.

O Inter volta a campo agora no sábado, às 21 horas (de Brasília), diante do Atlético-MG, no Mineirão. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Bahia recebe o Ceará.

O jogo

A primeira etapa começou equilibrada no Beira-Rio. Com 11 minutos, Taison arriscou da entrada da área após tabelar com Patrick e tirou tinta da trave. A resposta dos visitantes saiu aos 36. Depois de bate-rebate, a bola sobrou para Gilberto, que, mesmo sem ângulo, bateu para o gol e deu trabalho para Daniel.

Já aos 38, a rede balançou. Yuri Alberto aproveitou cobrança de escanteio de Edenílson e cabeceou firme para colocar os colorados em vantagem.

No início do segundo tempo, quase saiu mais um. Aos seis minutos, Taison cobrou falta com veneno e obrigou Claus espalmar para a linha de fundo. Do outro lado, os baianos assustaram aos nove. Gilberto recebeu cruzamento de Nino e testou com muito perigo.

Na sequência, o centroavante voltou a assustar. Após cruzamento de Juninho Capixaba, o camisa 9 subiu mais que a marcação e cabeceou bem. Atento, Daniel voou para fazer linda defesa e evitar o empate.

E o tento perdido custou caro para o Bahia. Isso porque, aos 28, Rodrigo Dourado anotou o segundo do Inter. Victor Cuesta cruzou na área, e o volante subiu alto para estufar a rede.

Aos 35, a vantagem quase aumentou. Yuri Alberto foi acionado pela direita e arrematou cruzado, obrigando Claus a fazer boa intervenção. No fim, ainda deu tempo do goleiro fazer mais uma defesa, dessa vez em arremate cruzado de Gustavo Maia.

