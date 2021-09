Elenco do Fortaleza ganha dois dias de folga e só se reapresenta na quarta; veja retornos e desfalques

Técnico Vojvoda contará com um retorno importante na zaga, mas perdeu o atacante David, expulso contra o Internacional. Dois jogadores estão no DM e são dúvida

Há seis jogos sem vencer na Série A e com três derrotas consecutivas, a comissão técnica do Fortaleza decidiu dar uma pausa. O elenco terá dois dias de folga para descansar e digerir o momento. Depois disso, serão iniciados os trabalhos visando o jogo contra o Sport-PE, domingo, 26, na Ilha do Retiro.

A delegação tricolor chegou à Capital na madrugada desta segunda-feira, 20, e a reapresentação está marcada para a tarde de quarta-feira, 22, no centro de excelência Alcides Santos. De cara, o técnico Juan Pablo Vojvoda já sabe que terá um retorno importante, mas também um desfalque.

O retorno é do lateral-direito Tinga, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Internacional. Neste mesmo jogo, o atacante David foi expulso após se estranhar com Saraiva em campo e cumprirá automática, portanto não é opção para o duelo contra o Sport.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vojvoda começará a semana ainda com duas dúvidas. No último boletim médico divulgado pelo clube, foi informado que Felipe e Romarinho tratam lesões. O volante teve um entorse no tornozelo direito, mas faz fisioterapia há cerca de uma semana. Já o atacante apresentou um quadro de tendinite no tornozelo direito depois da partida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, na quarta-feira passada.

Contra o Sport, Tricolor tentará voltar a pontuar na Série A, o que não faz há três rodadas. Estagnado nos 33 pontos, o Leão pelo menos se mantém no G-4, na 4ª colocação.



Tags