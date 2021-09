Técnico argentino Juan Pablo Vojvoda receberá título de Cidadão Fortalezense

O Fortaleza entra em campo neste sábado, 4, às 21 horas, no estádio Pituaçu, em Salvador, para enfrentar o Bahia, com o objetivo de deixar os recentes empates para trás e começar o segundo turno "com o pé direito", de acordo com o ala Yago Pikachu. Em coletiva cedida nesta quinta-feira, 2, entretanto, o jogador do Leão destacou que não deverá ser fácil conquistar o resultado desejado diante do Esquadrão de Aço.

"A gente sabe que o Bahia passa por um momento delicado, oito jogos sem vencer, houve troca de treinador e a gente sabe como é isso. No futebol brasileiro, a motivação é maior com um novo treinador. Vão jogar em casa, pressionado, e a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. Vai ser um dos jogos mais difíceis que a gente vai ter, mas a gente está preparado, pois já conhecemos as características do adversário", frisou o atleta.

Quanto a superar os empates, Yago Pikachu ressaltou ser importante para que o Leão inicie o segundo turno do Brasileirão de maneira positiva. Ele também revelou que o grupo tricolor se cobra para voltar a apresentar um bom futebol e alcançar bons resultados.

"A gente vem nos cobrando e sabemos da nossa responsabilidade de melhorar e não achar que está tudo bem pelo momento que a gente vive. Espero que a gente possa voltar a vencer o mais rápido possível nessa ultima rodada do primeiro turno, para começar o segundo turno com o pé direito, assim como foi no começo do campeonato", frisou.

Sobre o assunto Fortaleza tem oito jogadores pendurados por cartão amarelo para o duelo contra o Bahia, pela Série A

Apresentado oficialmente, Valentín Depietri diz que foi surpreendido ao ser procurado pelo Fortaleza

Na mira da diretoria do Fortaleza para compra em definitivo, Éderson se destaca na Série A

Se vencer, o Tricolor do Pici deixa para trás uma sequência de empates acumulados tanto na Série A quanto na Copa do Brasil. Por isso, Pikachu acredita que seja essencial que o Leão consiga um triunfo. "Temos que trabalhar para essa fase passar o mais rápido possível. A gente sabe que é um campeonato longo, difícil, e sempre vai ter altos e baixos. A gente quer estar na parte de cima da tabela o máximo de tempo possível para que a gente consiga nossos objetivos. Ainda tem um turno para a gente coroar a campanha que a gente vem fazendo", disse.

Com 32 pontos conquistados em 17 jogos, o Fortaleza ocupa hoje a 3ª colocação na tabela da Série A.

Tags