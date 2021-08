Romarinho lamenta erro em lance do gol do São Paulo, mas celebra empate nos acréscimos

O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Lucas Lima, de 31 anos. O jogador chega por empréstimo do Palmeiras até o fim da temporada, com o Tricolor do Pici pagando 20% do salário, cerca de 200 mil reais.

"É um grande jogador, com passagem pela Seleção Brasileira e com protagonismo nos últimos anos. Conversei pessoalmente com ele e ele demonstrou muita vontade de jogar no Fortaleza, de nos ajudar neste projeto. A gente está feliz com o acerto", disse Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, ao site oficial do clube.

O acerto foi divulgado através das redes sociais do Leão, em forma de "charada". "E aí, torcida tricolor, como tá a ansiedade pro jogo de logo mais? Nosso Departamento de Controle de Tremedeira na Perna e Roeção de Unha preparou umas dicas para você ficar mais tranquilo."

O Fortaleza postou três imagens com dicas para acalmar os torcedores para o confronto desta quarta-feira, 25, diante do São Paulo, às 21h30min, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Todas as dicas possuem alguma referência com o nome "Lima". O Tricolor sugeriu aos seus torcedores a leitura do livro "O Meu Pé de Laranja Lima", a receita do chá de lima-da-pérsia, e a canção "Teu Beijo", da banda Família Lima.

Lucas Lima se junta a Edinho, Valentín Depietre e Ángelo Henríquez, tornando-se o quarto reforço do Leão para a Série A. O atleta, no entanto, não poderá atuar pela Copa do Brasil por já ter disputado dois jogos pelo Palmeiras na competição.

O meio-campista teve boa passagem pelo Santos a partir de 2014, mas no Palmeiras, onde está desde 2018, não conseguiu ter desempenhos regulares e perdeu espaço no clube, sendo pouco aproveitado pelo técnico Abel Ferreira.

Na temporada 2021, Lucas Limas atuou em oito partidas pelo Verdão: cinco pelo Campeonato Paulista, duas pela Copa do Brasil e uma pela Copa Libertadores. Foram dois gols marcados e uma assistência, ambos pelo Paulistão. O atleta não entrou em campo nenhuma vez na Série A do Campeonato Brasileiro.



