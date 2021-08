Tinga mira marca histórica para o Fortaleza na Copa do Brasil

Fortaleza encara o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 25, no estádio Morumbi

O lateral-direito Tinga, um dos pilares do sistema defensivo do Fortaleza sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, projetou nesta terça-feira, 24, o duelo de ida contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. O capitão do Tricolor destacou os pontos fortes do adversário paulista, o caminho para os cearenses surpreenderem no Morumbi e a busca por marca histórica para o clube do Pici na competição.

Na atual temporada, o Leão igualou a melhor campanha do time até então na Copa do Brasil, quando chegou até as quartas de final em 2001. Em 2021, o escrete do Pici tem a chance de escrever um novo capítulo relevante na história do clube ao alcançar pela primeira vez a semifinal do torneio nacional.

"A gente sabe da dificuldade que vai ser. A equipe do São Paulo é muito qualificada, vem de eliminação da Libertadores. Vão fazer o máximo para conseguir a vaga para a semi. A gente também vai fazer de tudo. É uma decisão para nós, uma marca histórica para o clube. São dois confrontos muito difíceis, mas temos total condições de fazer um grande jogo", comentou Tinga em entrevista coletiva realizada nesta terça.

O jogador analisou o confronto tático entre as equipes. Para o lateral-direito, que completou 200 jogos pelo time do Pici, o Fortaleza pode se aproveitar das linhas altas do São Paulo.

"A posse de bola deles é muito qualificada, pressiona muito o adversário. Temos que ter paciência e um pouco de tranquilidade para quebrar as linhas deles com o passe vertical. Vai ajudar bastante porque a linha deles sai muito para marcar e vai ter espaço nas profundidades. Isso é fundamental. O Vojvoda vai falar isso hoje (24/8) no treinamento. Amanhã, vamos tentar evitar os erros e fazer o máximo para conseguir as oportunidades e converter em gols", disse o camisa 2.

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 21h30min, no Morumbi. A partida da volta está marcada para 15 de setembro, no Castelão.

A partida decisiva entre Fortaleza e São Paula pela Copa do Brasil foi analisada no episódio 171 do FutCast, o podcast do O POVO sobre futebol cearense. Entre os temas discutidos, o favoritismo do Leão do Pici para o confronto. Ouça abaixo o programa completo:

