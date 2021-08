Com Depietri, Fortaleza fecha elenco para disputa da Copa do Brasil

O Fortaleza tem um novo patrocinador para o restante da temporada. O Leão firmou parceria com o Dinoubank até dezembro de 2021. A marca da empresa já estará estampada no uniforme tricolor a partir desta quarta-feira, 25, no duelo contra o São Paulo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

A nova parceira do Fortaleza é uma instituição financeira digital com sede no Ceará. O Tricolor conta com outras 12 marcas no uniforme: Zenir, MRV, Cimento Apodi, Brisanet, Freitas Varejo, Unilife, Unicesumar, Tintas Iquine, Betsul, Unimed, Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado.

Sobre o assunto Invicto contra paulistas, Fortaleza enfrenta São Paulo pela Copa do Brasil

Depietri é regularizado e fica apto para estrear pelo Fortaleza

Casa de Wellington Paulista, do Fortaleza, tem princípio de incêndio, mas jogador e família estão bem

"É com grande alegria que anunciamos este novo parceiro, mais uma empresa sediada em nosso estado que acreditou no Fortaleza Esporte Clube como meio de impulsionar a sua visibilidade e proporcionar o crescimento de mercado planejado", destaca o executivo comercial do Leão, Arthur Marinho.

Paula Peixoto, CEO do banco digital Dinoubank, comemorou o acordo entre a empresa e o Leão. “Estou imensamente feliz em concretizar esta parceria com o futebol masculino e ampliar nossa marca junto a este grande clube de futebol.”



Tags