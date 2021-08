Com Série A quase na metade, Ceará e Fortaleza têm boas chances de superar metas; veja números

Com o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, empatado com RB Bragantino, tendo 26 gols, o Fortaleza está há nove partidas seguidas balançando as redes. Junto ao Atlético-MG, o Tricolor tem a maior sequência ativa marcando dentre os clubes da primeira divisão. Foram 16 tentos desde o empate em 0 a 0 com o Grêmio, na sétima rodada, obtendo uma média 1,7 por partida.



A maior sequência de partidas marcando gols dos times desta edição da Série A pertence ao Palmeiras. O Alviverde, dono do melhor ataque da competição, ao lado do Flamengo, ambos com 27 tentos, bateu os goleiros adversários em 12 jogos seguidos. O fim da marca artilheira se deu na 14ª rodada, no empate em 0 a 0 contra o rival São Paulo. O Leão e o Galo ainda estão atrás do Athletico-PR, que teve a segunda mais longeva, com 10 confrontos balançando as redes.

Outro ponto importante do período de nove partidas com gols tricolores é que somente dois clubes marcaram mais que o Fortaleza no recorte, Atlético-MG e Flamengo. Time de Belo Horizonte anotou 19 tentos em nove duelos, obtendo uma média de 2,1. Já o Rubro-Negro conseguiu fazer 20, superando um pouco o número do Galo, chegando a 2,2. As duas equipes, inclusive, fizeram 76% e 74% dos gols no Brasileirão nos últimos nove embates, respectivamente.

Com o ataque embalado e procurando manter a sequência artilheira, o Fortaleza encara o Juventude no sábado, 21, às 21 horas, no Alfredo Jaconi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 31 pontos e na terceira posição, em caso de triunfo tricolor, o Leão pode assumir a segunda colocação. Para isto, o Palmeiras (2º) precisa de uma derrota ou empate contra o Cuiabá, no Allianz Parque.



