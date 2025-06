Fluminense desembarca em Nova Jersey para enfrentar o Borussia Dortmund

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o venezuelano Soteldo, nova contratação do clube. O atacante teve uma lesão grau 2 no tendão da coxa esquerda, sofrida na derrota da Venezuela por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, no último dia 10, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Já Jhon Arias, que ganhou alguns dias de folga após os jogos das Eliminatórias, chegou aos Estados Unidos na noite do último sábado, 14. O colombiano deve estar presente na estreia do Tricolor Carioca na competição.

O Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes. Além do Borussia Dortmund, a equipe medirá forças com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e com o Ulsan HD, da Coreia do Sul.