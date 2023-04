Fluminense viaja de Belém para Fortaleza e treinará na sede do Ceará; veja detalhes

Com dois jogos seguidos fora de casa, o Fluminense segue em viagem pelo Brasil. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Paysandu, na última terça-feira, 25, pela Copa do Brasil, a delegação do clube carioca seguiu de Belém direto para a capital cearense, onde treinará por dois dias e enfrentará o Fortaleza, pela Série A.

O Tricolor das Laranjeiras deixou a capital do Pará na tarde desta quarta-feira, 26, em voo fretado com destino a Fortaleza. O restante do dia será de repouso para a delegação.

Os trabalhos serão retomados na quinta, 27, e finalizados na sexta, 28. Ambas as atividades serão na sede do Ceará, em Porangabuçu, a partir das 10 horas — o Alvinegro treinará no período da tarde. O lateral-direito Samuel Xavier e o meia-atacante Lima, ex-jogadores do Vovô, conhecem bem o local.

A equipe comandada por Fernando Diniz lidera o Campeonato Brasileiro, com seis pontos. O Fortaleza, por sua vez, está na terceira posição, com quatro pontos. Portanto, o embate tricolor do próximo sábado, 29, às 16h30min, no Castelão será um duelo direto pelas primeiras posições da tabela.

