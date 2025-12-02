Diante do Ceará, Flamengo terá o retorno de Plata, mas não contará com Pedro

Diante do Ceará, Flamengo terá o retorno de Plata, mas não contará com PedroContra o Palmeiras, o atacante equatoriano também não atuou
No primeiro jogo depois do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo mira a vitória diante do Ceará para carimbar o título da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o atleta equatoriano Gonzalo Plata volta a ser opção para o treinador Filipe Luís. Por outro lado, o Rubro-Negro não contará novamente com o centroavante Pedro.
Plata cumpriu suspensão diante do Palmeiras e assistiu a final com o restante da delegação do Flamengo, em Lima. Por sua vez, o último duelo de Pedro foi em 22 de outubro, contra o Racing, pela semifinal da competição continental. Desde então, foi ausência por ter contundido o antebraço direito. Antes de se recuperar completamente, lesionou o músculo reto femoral da coxa esquerda durante treinamento. Por esta razão, também será desfalque contra o Mirassol, pela última rodada do Brasileirão.
Como as equipes chegam para o compromisso?
O clube carioca sustenta uma sequência invicta de três jogos, no último, ganhou do time paulista por 1 a 0. O Vovô não vence há três partidas, na mais recente, empatou em casa diante do Cruzeiro por 1 a 1. Pela 37ª rodada da elite nacional, Rubro-Negro e Alvinegro medem forças, nesta quarta-feira, 3, às 21h30min. Os cariocas estão em primeiro lugar, com 75 pontos, enquanto os cearenses ocupam a 14ª colocação, com 43 pontos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente