Diante do Ceará, Flamengo terá o retorno de Plata, mas não contará com Pedro

No primeiro jogo depois do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo mira a vitória diante do Ceará para carimbar o título da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o atleta equatoriano Gonzalo Plata volta a ser opção para o treinador Filipe Luís. Por outro lado, o Rubro-Negro não contará novamente com o centroavante Pedro.

Plata cumpriu suspensão diante do Palmeiras e assistiu a final com o restante da delegação do Flamengo, em Lima. Por sua vez, o último duelo de Pedro foi em 22 de outubro, contra o Racing, pela semifinal da competição continental. Desde então, foi ausência por ter contundido o antebraço direito. Antes de se recuperar completamente, lesionou o músculo reto femoral da coxa esquerda durante treinamento. Por esta razão, também será desfalque contra o Mirassol, pela última rodada do Brasileirão.