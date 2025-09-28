Transmissão Corinthians x Flamengo: assistir ao vivo - grátis

Jogo do Brasileirão entre Corinthians e Flamengo acontece hoje, 28, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis

Corinthians e Flamengo jogam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em partida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na Premiere (serviço de pay-per-view), terá lances em tempo real na Record (canal de TV aberta) e no YouTube da Cazé TV, ambos grátis.