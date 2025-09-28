Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão Corinthians x Flamengo: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Corinthians x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão entre Corinthians e Flamengo acontece hoje, 28, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Corinthians e Flamengo jogam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em partida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na Premiere (serviço de pay-per-view), terá lances em tempo real na Record (canal de TV aberta) e no YouTube da Cazé TV, ambos grátis.

Confira abaixo ou assista direto do YouTube da Cazé TV.

Corinthians x Flamengo ao vivo hoje (28/09): assistir à transmissão

Jogo é disputado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e começa às 20h30min (horário de Brasília).

Corinthians x Flamengo: onde assistir à transmissão ao vivo do jogo

  • Record: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Youtube: Cazé TV

Possíveis relacionados do Flamengo para jogo contra Corinthians

Ayrton Lucas não estará na partida deste domingo, 28, às 20h30, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pulgar e Michael também estarão ausentes por lesões.

O treinador Filipe Luís decidiu poupar alguns jogadores, após partida cansativa contra o Estudiantes, da qual o Rubro-Negro saiu vitorioso.

  • GOLEIROS: Rossi
  • DEFENSORES: Alex Sandro, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinã
  • MEIO-CAMPISTAS: Allan, De la Cruz, Arrascaeta, Saúl, Evertton Araujo, Carrascal e Jorginho
  • ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Pedro, Plata, Samuel Lino, Luiz Araújo e Wallace Yan

Retrospecto e últimos confrontos entre os times

2024

  • Corinthians 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil - 20/10/2024)
  • Flamengo 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil - 02/10/2024)
  • Corinthians 2 x 1 Flamengo (Brasileirão - 01/09/2024)
  • Flamengo 2 x 0 Corinthians (Brasileirão - 11/05/2024)

2023

  • Corinthians 1 x 1 Flamengo (Brasileirão - 07/10/2023)
  • Flamengo 1 x 0 Corinthians (Brasileirão - 21/05/2023)

2022

  • Flamengo 1 x 2 Corinthians (Brasileirão - 02/11/2022)
  • Flamengo 1 x 1 Corinthians (Copa do Brasil - 19/10/2022)
  • Corinthians 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil - 12/10/22)
  • Flamengo 1 x 0 Corinthians (Libertadores - 09/08/2022)

