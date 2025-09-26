Flamengo terá confrontos diretos pelo título do Brasileirão antes da semi da Libertadores

Além de duelos com Cruzeiro e Palmeiras, no Maracanã, Rubro-Negro terá um clássico com o Botafogo antes do jogo de ida com o Racing

Afinal, na próxima fase, o Rubro-Negro terá pela frente o Racing, atual campeão da Sul-Americana. Contudo, as semis serão apenas nas semanas de 22 e 29 de outubro e, antes disso, a equipe terá confrontos importantes.

Garantido na semifinal da Libertadores, o Flamengo, agora, vira a chave para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Filipe Luís terão confrontos diretos na briga pelo troféu antes de voltar a campo pelo torneio continental.

O primeiro deles está marcado para domingo (28), às 20h30 (de Brasília), contra o Corinthians, em Itaquera. Na sequência, o Flamengo encara o Cruzeiro, que está a um ponto do time na classificação. Dessa forma, o confronto decisivo entre os dois primeiros do campeonato ocorre no Maracanã, dia 2 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília).

Em seguida, o time mede forças com o Bahia, dia 5 (domingo), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço não está na disputa do título, mas briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores e é um adversário complicado, ainda mais fora de casa. Depois da Data Fifa, o Rubro-Negro terá o clássico com o Botafogo na semana do dia 15, no Nilton Santos.

No final de semana seguinte, recebe o Palmeiras, outro candidato ao título, no Maracanã, poucos dias antes do primeiro jogo da semifinal com o Racing, da Argentina. A vantagem é que ficará no Rio de Janeiro, visto que o adversário teve uma campanha melhor na primeira fase. Por fim, antes do jogo de volta, na Argentina, o elenco viaja para Fortaleza, onde enfrenta os donos da casa, no Castelão.