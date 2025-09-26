Karoline Lima confirma fim de namoro com Léo Pereira, do Flamengo: “Estou bem”

Rumores sobre a possível crise ou término ganharam força na noite da última quinta-feira (25), após a classificação rubro-negra na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Karoline Lima confirmou oficialmente o fim do relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Juntos desde o fim de 2023, os rumores de um possível rompimento ganharam força após o silêncio da influenciadora pela classificação do Rubro-Negro na Libertadores e pelo sumiço das fotos de casal do feed. Ambos de forma repentina. “Eu estou bem. Não tenho nada a comentar sobre isso. Apenas confirmo que terminamos o relacionamento”, atestou Karoline ao ‘Metrópoles’ nesta sexta-feira (26).

Os primeiros indícios surgiram aos mais atentos diante do silêncio à classificação do Flamengo na Libertadores, após jogo sofrido em La Plata, na Argentina. Isso porque Karol acompanhava o amado de forma sagrada, seja presencialmente ou pela TV, quase sempre com posts mencionando-o. E ontem, apesar da importância, a influenciadora não fez qualquer menção à partida. A confirmação do término pegou fãs do casal de surpresa e gerou forte repercussão nas redes. Entre lamentos, especulações e memes, internautas comentaram o fim de um dos casais mais acompanhados do meio esportivo. “Se eles terminaram, eu vou desistir do amor”, escreveu um seguidor. “Agora entendi o pênalti com tanta raiva ontem”, brincou outro em alusão ao golaço marcado pelo zagueiro nas disputas que classificaram o clube. Relacionamento de carinho e polêmicas As primeiras interações rolaram pelas redes sociais, mas o casal se conheceu por meio de amigos em comum, em meados de 2023. Léo só assumiu oficialmente namoro em fevereiro de 2024, quando ajoelhou no palco de sua festa de aniversário para pedir Karoline em namoro diante dos convidados.

A partir de então, a influenciadora deixou a vida em São Paulo e passou a morar com o zagueiro no Rio de Janeiro. Karoline é mãe de Cecília, de três anos, fruto do relacionamento com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Já Léo é pai de Helena, de cinco anos, e Matteo, de três, filhos de seu antigo relacionamento com Tainá Castro. “A verdade é que sim, gente, eu estou morando no Rio já tem um tempo. Estava esperando para falar isso para vocês, porque estava tudo muito conturbado”, contou Karoline à época. A mudança, porém, gerou desgaste na relação com Militão, que se incomodou com a mudança de rotina da filha. Karoline e Karolino Além das aparições e declarações públicas, a relação entre os dois também contava com forte apoio da torcida do Flamengo. Karoline passou a ser figura constante em jogos no Maracanã e conteúdos envolvendo o clube nas redes, inclusive com uma “bolsa da sorte” que fez sucesso entre rubro-negros.

“Gente, e como vai ficar com a bolsa de coração agora? Eu to preocupada, estamos em reta final”, escreveu outra internauta. Não demorou muito, e o zagueiro ganhou a alcunha de “Karolino”, com direito a grito ecoado nas arquibancadas do Maracanã. E Karoline se amarrava, não à toa, tinha até roupa personalizada para o apelido. Léo Pereira na Argentina A notícia sobre o término estourou logo pouco depois do desembarque do zagueiro no Brasil. Isso porque Léo Pereira esteve em campo durante a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores, na vitória por 4 a 2, nos pênaltis, em La Plata, Argentina. O zagueiro inclusive marcou um golaço para converter sua penalidade e deixar o clube vivo na disputa pela vaga.