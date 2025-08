Irmão de De La Cruz acredita em retorno do meio-campista ao River Plate

Carlos Sánchez, jogador e irmão de Nicolás De La Cruz, afirmou na última terça-feira acreditar no retorno do meio-campista do Flamengo ao River Plate. O ex-meia do Santos aposta na boa relação entre o irmão e Marcelo Gallardo, técnico do time argentino.

"Eu creio que sim. Pela relação que os dois tem (De La Cruz e Gallardo), eu creio que Nico gostaria sim (voltar ao River)", disse o uruguaio, em entrevista ao programa argentino Guardia Alta, no Youtube.