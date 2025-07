Flamengo anuncia a contratação de Saúl, meio-campista ex-Atlético de Madrid

Revelado pelas categorias de base do Atlético de Madrid, Saúl foi companheiro de Filipe Luís, atual técnico do Flamengo

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñiguez. O atleta firmou vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2028.

Revelado pelas categorias de base do Atlético de Madrid, Saúl foi companheiro de Filipe Luís, atual técnico do Flamengo. Juntos, conquistaram a Liga Europa nas temporadas 2011-2012 e 2017-2018, a Supercopa da Europa em 2018, além da Copa do Rei em 2012-2013.