Flamengo negocia a contratação do meio-campista Saúl, do Atlético de Madrid

O Flamengo está próximo de um acordo pela contratação de Saúl Niguéz, do Atlético de Madrid. Segundo Fabrizio Romano, o diretor de futebol José Boto teve uma conversa com o meio-campista para convencê-lo a vir para o Rio de Janeiro e assinar com o Rubro-Negro por três anos.

Para se transferir ao clube turco, Saúl iria rescindir seu contrato com o Atlético. Desta forma, o Flamengo não deve desembolsar nenhum valor para contratar o jogador.

Com 30 anos, o meio-campista foi revelado pelo próprio Atlético de Madrid e tem vínculo com o clube há 17 anos. No período, no entanto, foi emprestado ao Chelsea e ao Sevilha, onde atuou nesta temporada e disputou 26 jogos, com um gol e seis assistências.

O Flamengo vem de vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, e é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, três a menos que o líder Cruzeiro.