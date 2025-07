Filipe Luís detona Pedro em coletiva do Flamengo: "Falta de respeito"

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Espero que ele peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro. É uma falta de respeito com ele mesmo e com sua ambição. Deveria pensar na Seleção Brasileira e não pode negociar um minuto de treino. Faltou respeito com os torcedores, que estão esperando o melhor Pedro. Tentei protegê-lo muito tempo, mas tem uma hora que ele tem que querer. Ele tem que querer mais do que eu. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante a semana. Ele não está pronto para performar. Podem colocar a culpa em mim, no Arrascaeta, mas a culpa é dele. Ele não é um problema e deveria ser a solução. Ele tem que querer. Na hora que quiser, pedir de desculpas para os companheiros, vai estar no campo e de titular", finalizou Filipe Luís.

Com o resultado, o Flamengo joga a crise para o lado. Afinal, vem de eliminação na Copa do Mundo de Clubes, tem Pulgar lesionado, Mathesus Gonçalves e Wesley perto de deixarem o clube, assim como Gerson, que foi para o Zenit (RUS).

De quebra, o Flamengo criou gordura na liderança do Brasileirão, chegou aos 27 pontos, três a mais do que o Cruzeiro. O Bragantino aparece em terceiro, com 23. O Palmeiras fecha o G4, com 22 pontos, mas em 11 jogos.

O Rubro-Negro, aliás, tem ainda o melhor ataque (26), a melhor defesa (22) e ao artilheiro da competição (Arrascaeta: 9). O Fla de Luiz Araújo agora visita o Santos na quarta-feira (16), às 20h, na Vila Belmiro. (Com Iara Costa)