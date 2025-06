Jogo do Mundial de Clubes 2025 entre Flamengo e Bayern de Munique tem transmissão ao vivo hoje, 29; assista ao jogo online e grátis

O duelo vale uma vaga nas quartas de final do torneio mundial, onde já estão Palmeiras, Chelsea e PSG. A disputa acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, às 17 horas (horário de Brasília).

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam hoje, domingo, 29 de junho, em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes 2025 . Assista abaixo à transmissão ao vivo da partida - online e grátis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Transmissão de Flamengo x Bayern: assistir ao vivo - online e grátis



Você pode assistir direto do YouTube



Transmissão com imagens



Globo: canal de TV aberta

SporTV: canal de TV fechada

CazéTV: canal do Youtube

DAZN: serviço de pay-per-view

Dia e horário do jogo

Domingo, 29 de junho, às 17 horas (horário de Brasília).