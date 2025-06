Bayern lança novo uniforme para 2025/26 com homenagem a Munique

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O uniforme tem as cores clássicas do clube, vermelho e branco, com um detalhe especial que reforça a conexão com a cidade de Munique: um ‘M’ estilizado na parte da frente”, explicou o Bayern.

Apesar da descrição, o modelo já havia vazado em abril em um site especializado e recebeu muitas críticas dos torcedores nas redes sociais.

A nova camisa será usada no Mundial de Clubes, onde o Bayern está no grupo do Benfica, Auckland City e Boca Juniors. Além disso, o clube alemão também vai lançar uma versão especial em homenagem a Thomas Müller.