Los Angeles x Flamengo pelo Mundial: veja escalação provável, onde assistir e análise

Ao entrar em campo às 22 horas (de Brasília) desta terça-feira, 24, no Estádio Camping World, em Orlando, o Flamengo vai encarar o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos, já ciente de quem terá pela frente nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Primeira equipe a se garantir na próxima fase, o Fla vai ficar de olho nos confrontos das 16 horas (de Brasília) pelo Grupo C, de onde sairá o adversário das oitavas. O segundo colocado poderá ser o alemão Bayern de Munique, o português Benfica ou o argentino Boca Juniors. Os europeus se enfrentam, e o eventual vencedor terminará como líder — em caso de empate, o Bayern fica na ponta. O Boca terá de ganhar do Auckland City, da Nova Zelândia, e torcer por derrota do Benfica, tirando uma diferença de sete gols de saldo. Quem ficar na vice-liderança do grupo vai encarar os brasileiros no próximo domingo, 29, às 17 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Los Angeles x Flamengo pelo Mundial de Clubes: como chega o LAFC O Los Angeles tenta se despedir do torneio em casa com ao menos um gol marcado — e, se possível, uma vitória. Os norte-americanos foram os últimos a garantirem presença na Copa do Mundo de Clubes, ao baterem o América do México no playoff, mas não conseguiram fazer boa campanha: derrota para Chelsea e Espérance e ainda sem bolas nas redes a favor. A equipe da casa conta com os experientes franceses Lloris e Giroud e dois brasileiros: o zagueiro Marlon, cria do Fluminense, e o volante Igor Jesus, revelado pelo Flamengo. O principal destaque é o atacante Denis Bouanga, artilheiro do Los Angeles na temporada. Los Angeles x Flamengo pelo Mundial de Clubes: como chega o Fla Classificado para o mata-mata de forma antecipada como líder da chave D, o Rubro-Negro quer manter os 100% de aproveitamento na competição e conquistar a terceira vitória consecutiva, que serviria para manter o embalo e também assegurar mais 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) em premiação. O Mengão irá a campo já sabendo se terá pela frente um europeu ou um vizinho sul-americano. Com a situação definida, o técnico Filipe Luís deve optar por poupar alguns jogadores, tanto para evitar o risco de suspensão para o mata-mata quanto pelo desgaste físico. Os meio-campistas Pulgar e Gerson e os atacantes Bruno Henrique e Gonzalo Plata são os pendurados. Em recuperação de lesão no joelho, o uruguaio De la Cruz segue como desfalque.

As prováveis mudanças na escalação abrem espaço para nomes como Alex Sandro, Allan, Michael, Pedro e o cearense Everton Cebolinha, por exemplo. Será uma oportunidade de tentar conquistar uma vaga na equipe para a reta decisiva do Mundial. É também a chance de dar sequência ao bom momento, já que o Flamengo elevou o moral depois da vitória de virada sobre o Chelsea. Los Angeles x Flamengo pelo Mundial de Clubes: análise de João Pedro Oliveira "Já classificado para as oitavas do Mundial de Clubes, o Flamengo volta a campo para encarar o Los Angeles FC, lanterna do Grupo D, em um duelo para 'cumprir tabela'. No confronto, o Rubro-Negro pode se dar ao luxo de puxar o freio de mão e poupar alguns titulares visando o mata-mata do torneio. Isso porque, além da vaga garantida, o time carioca não tem chance de perder a liderança da chave por ter vencido Chelsea e Esperance", avalia o jornalista do O POVO. Los Angeles x Flamengo pelo Mundial de Clubes: prováveis escalações Los Angeles FC

4-3-3: Lloris; Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Delgado, Igor e Tillman; Martinez, Giroud e Bouanga. Téc: Steve Cherundolo