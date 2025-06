Espérance vence Los Angeles FC e garante Flamengo nas oitavas do Mundial

Belaïli marcou aos 25 minutos do segundo tempo o gol da equipe tunisiana que confirmou o Rubro-Negro matematicamente na próxima fase do certame

O Flamengo está com vaga carimbada nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o triunfo de virada diante do Chelsea por 3 a 1 na tarde desta sexta-feira, 20, o Rubro-Negro teve a classificação confirmada por conta da vitória do Espérance diante do Los Angeles por 1 a 0 pelo Grupo D do certame.

Seguindo os critérios de classificação do torneio da Fifa, o clube carioca confirmou o avanço na liderança do Grupo D por ter, hoje, seis pontos somados diante de Espérance e Chelsea, que agora possuem três pontos. Ainda que um dos dois times vençam na rodada final — e o grupo de Filipe Luís seja derrotado pelo Los Angeles FC —, a classificação rubro-negra está confirmada porque, no critério de desempate dos confrontos diretos, o Flamengo somou vitória diante de ambas as equipes.