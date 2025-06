Benfica alcança empate diante do Boca com um a menos em estreia no Mundial de Clubes

Equipe portuguesa tomou dois gols de time xeneize no primeiro tempo, mas alcançou a igualdade no placar aos 39 minutos com Otamendi quando tinha um jogador a menos em campo

Emoção não faltou no último duelo da primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, e Boca Juniors e Benfica ficaram no empate em 2 a 2 na noite desta segunda-feira, 16, no estádio Hard Rock Stadium, Miami, nos Estados Unidos.

O grupo xeneize construiu a vantagem por dois gols de diferença na primeira etapa, com Merentiel e Battaglia, mas a equipe portuguesa alcançou a igualdade com Dí Maria (de pênalti) e Otamendi com um a menos em campo.