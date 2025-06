Filipe Luís confirma Gerson como capitão do Flamengo e quer "medir o nível diante do mundo"

O técnico deve fazer mudanças no flamengo para a estreia na Copa do Mundo de Clubes / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O técnico Filipe Luís concedeu uma entrevista coletiva neste domingo, 15, visando a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, e confirmou o meio-campista Gerson como capitão do Rubro-Negro na estreia, mesmo com os rumores de transferência para Zenit e críticas da torcida. O ex-jogador também garantiu que Nico De La Cruz será o único desfalque, indicando a estreia do volante Jorginho. O Flamengo inicia sua jornada no Super Mundial nesta segunda-feira, 16, diante do Espérance, no Lincoln Financial Field, às 22 horas. Ainda na coletiva, Filipe Luís destacou que o confronto será importante para avaliar o futebol do Flamengo ao nível mundial.