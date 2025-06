Apostador diz que sabia de cartão de Bruno Henrique, do Flamengo

Douglas Barcelos, amigo do irmão do jogador, fez acordo com o Ministério Público do DF para confessar o crime em troca de não ser processado

Um dos apostadores indiciados no caso de Bruno Henrique, Douglas Ribeiro Pina Barcelos confessou que sabia com antecedência que o atleta levaria cartão amarelo em jogo entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão de 2023. A confissão aconteceu na audiência virtual, no dia 4 de junho, com membros do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Distrito Federal.

Barcelos foi o único dos 10 acusados a fazer um acordo com o Ministério Público. Além da confissão, ele terá que cumprir 360 horas de serviço comunitário, além do pagamento de uma multa de R$ 2.322,13. Aliás, os promotores ainda abriram a possibilidade de que ele pague uma multa de R$ 5.500. Afinal, o apostador indicou que irá morar no exterior.