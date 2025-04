Bruno Henrique: tudo sobre o caso de apostas do jogador do Flamengo

A Polícia Federal recuperou uma conversa na qual Bruno Henrique é questionado sobre estar pendurado (com dois cartões amarelos acumulados) no Campeonato Brasileiro.

Entre os grupos de apostadores, consta a presença do irmão do atleta, Wander Nunes Pinto Júnior; da cunhada, Ludymilla Araújo Lima; e da prima, Poliana Ester Nunes Cardoso. Todos obtiveram retornos financeiros em apostas no duelo contra o Peixe.

Outro ponto que levantou suspeita da PF foi a análise de 3.989 conversas no WhatsApp, sendo que muitos dos diálogos estavam vazios ou apagados do aparelho celular do atleta. Com apenas parte dos registros levantados, a investigação ficou centrada no aparelho do irmão do jogador.

Bruno Henrique: como foi o cartão amarelo?

O Flamengo enfrentou o Santos no dia 1º de novembro de 2023, no Mané Garrincha, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com um a menos desde a etapa inicial, os cariocas perdiam por 2 a 1.

Nos acréscimos do 2º tempo, Bruno Henrique foi driblado por Yeferson Soteldo e fez falta, recebendo um amarelo.