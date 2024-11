Filipe Luís, do Flamengo, comenta investigação contra Bruno Henrique: "Sabe que é inocente"

O jogador é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a manipulação de resultados no futebol . Bruno Henrique é acusado de beneficiar apostadores em um duelo contra o Santos, em novembro de 2023, quando foi expulso após reclamar de forma acintosa com o árbitro Rafael Klein.

"O Flamengo, como o [Marcos] Braz falou, tem todo interesse em resolver isso aí, mais do que ninguém. Temos plena confiança no Bruno Henrique porque é um cara íntegro. Esperamos que isso possa se resolver o antes possível", completou.

Outro assunto comentado na coletiva foi a final da Copa do Brasil, que será decidida no próximo domingo. Filipe Luís admitiu que o mérito do time disputar a decisão da competição contra o Atlético-MG é do ex-treinador Tite. Inclusive, esse pode ser o primeiro título do ex-lateral como técnico.