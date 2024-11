Bruno Henrique, do Flamengo, se torna alvo em operação por manipulação em jogo da Série A

O atacante Bruno Henrique virou alvo de uma operação, nomeada de

que investiga manipulações em jogos do Campeonato Brasileiro. Deflagrada na manhã desta terça-feira, 5, a operação aponta que existem provas de que o camisa 27 forçou um cartão vermelho diante do Santos, na partida do dia 1° de novembro de 2023, quando a equipe paulista venceu por 2 a 1, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha.

Na ocasião, Bruno Henrique foi expulso nos acréscimos, após o gol da vitória santista, por reclamação. No lance, próximo à linha de fundo, o jogador recebeu o primeiro cartão amarelo por uma falta no adversário e seguiu proferindo ofensas ao árbitro, que expulsou o atleta. Na mesma partida, seu companheiro de time, Gerson, foi expulso por uma falta mais dura, enquanto Lucas Braga, do Santos, também foi expulso, ainda no banco de reservas.

Além de Bruno Henrique, são alvos Wander Nunes, irmão de Bruno Henrique; Ludymilla Araujo, cunhada dele; Poliana Ester, prima do jogador; o casal Claudinei Vitor Mosquete Bassan e Rafaela Cristina; e Elias Bassan, Henrique Mosquete, Andryl Sales, Douglas Ribeiro e Max Evangelista, que moram em Belo Horizonte e tem relação com o jogador.