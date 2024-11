Bruno Henrique chorou com presença da PF e pediu ao Flamengo para jogar

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, ficou abalado ao ser acordado pela presença da Polícia Federal em sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira, 5. O jogador é suspeito de beneficiar apostadores, que seriam seus parentes e amigos, ao receber um cartão amarelo na partida contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão.

Bruno Henrique estava na companhia de sua esposa Giselle Ramalho, dos dois filhos do casal e de dois funcionários da casa. O atacante sofreu um susto pela forma do trato da PF e chegou a chorar. Os policiais, aliás, deixaram o local levando o computador e o celular do ídolo rubro-negro, além de alguns documentos. As informações são do GE-RJ.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O quarto de Bruno Henrique no Ninho do Urubu também passou por uma revista. Após verificarem os aposentos do camisa 27, os policiais deixaram o local sem levar nada.