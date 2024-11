Flamengo garante apoio a Bruno Henrique após possível envolvimento com manipulação

"O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo, perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação", acrescentaram.

O atacante Bruno Henrique é investigado pela Polícia Federal por possivelmente estar envolvido com manipulação de resultados no futebol. Em nota divulgada pelo Flamengo nesta quarta-feira, o clube afirmou que ainda não teve acesso aos autos do inquérito e prometeu apoio ao jogador.

O Flamengo ainda afirmou que Bruno Henrique seguirá seus compromissos com o clube normalmente. Inclusive, ele viajará nesta terça-feira para Belo Horizonte, onde o Flamengo enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. A partida acontece no Mineirão, na quarta-feira, às 21h (de Brasília).

O lance investigado aconteceu no dia 1º de novembro de 2023. Aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo perdia por 1 a 0 para o Santos pelo Brasileirão, Bruno Henrique cometeu uma falta ao puxar o atacante Soteldo. O jogador inicialmente foi punido com o cartão amarelo, mas após reclamar acintosamente com o árbitro Rafael Klein, recebeu o vermelho.

Confira a nota do Flamengo na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento, nesta data, da existência de uma investigação, ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas.

O Clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência.