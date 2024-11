Ministério do Esporte cobra rigor em investigações envolvendo Bruno Henrique, do Flamengo

O Ministério do Esporte manifestou-se, na manhã desta terça-feira, 5, sobre as investigações de manipulação envolvendo o atacante Bruno Henrique. A nota reafirma o compromisso do órgão com a ética esportiva e avalia tais ações como ”crimes inaceitáveis”, além de defender a aplicação da Lei Geral do Esporte para casos de irregularidades.

Deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDF), a Operação Spot-fixing ocorre em apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). A ação investiga o suposto envolvimento do atacante do Flamengo em manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro de 2023.

Nota Oficial

“O Ministério do Esporte acompanha e apoia as recentes investigações envolvendo o atleta Bruno Henrique e reforça seu compromisso com a integridade e transparência no esporte brasileiro. Ações que comprometem a ética esportiva são crimes inaceitáveis e devem ser apuradas com o máximo rigor. Especialmente em respeito ao público, aos atletas e à credibilidade do esporte.