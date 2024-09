Flamengo anuncia demissão do técnico Tite

“Compreensão e respeito. Entendo as manifestações e o amor do torcedor pelo clube. Busco trazer essa maturidade aos atletas para que tenham capacidade de resistir, resiliência, de tentar como aconteceu”, comentou o ex-técnico do Flamengo.

No último jogo pela Série A, depois da vitória de 1 a 0 sobre o Athletico-PR, Tite se manifestou sobre as críticas por parte da torcida.

O ex-técnico da seleção brasileira deixa o comando do Flamengo a dois dias antes do primeiro duelo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.