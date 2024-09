Grêmio identifica torcedor acusado de racismo contra Carlinhos, do Flamengo

O Grêmio venceu o Flamengo por 3 a 2 neste domingo, 22, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, o jogo ficou marcado por um suposto episódio de racismo contra o atacante Carlinhos, do Mengão. Em nota, o Imortal disse que já identificou o torcedor acusado pelo jogador rubro-negro.

“Diante de uma denúncia tão grave, o Grêmio tomou todas as providências para elucidar os fatos, pois o clube é o maior interessado em saber exatamente o que ocorreu para aplicar as punições de forma justa. Sendo assim, ainda ontem à noite, o Grêmio identificou o torcedor responsável pelo que foi dito ao jogador do Flamengo”, diz um trecho da nota oficial do clube gaúcho.



Indagado pelo Grêmio, o torcedor identificado alegou que disse “está brabinho?” para Carlinhos, após o jogador do Flamengo ter vandalizado a cabine do VAR depois de ser expulso no jogo. A frase ainda teria sido repetida por uma criança que acompanhava a cena ao lado do homem.