Flamengo: qual o próximo jogo do clube? Veja quando e contra quem

Após derrotar o Cruzeiro por 2 a 1, nesse domingo, 30, no estádio do Maracanã, confira quando e contra quem será o próximo jogo do Flamengo. Time está na disputa de três campeonatos: o Brasileirão, a Copa do Brasil e Libertadores.

Flamengo: qual o próximo jogo do clube?

Time carioca encara o Atlético-MG nesta quarta-feira, dia 3 de julho (03/07), pelo Campeonato Brasileiro, pela 14ª rodada. O jogo acontece em Belo Horizonte, na Arena MRV, a partir de 21h30min (horário de Brasília).