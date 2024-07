Flamengo se isola na liderança após vencer Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro fizeram jogo equilibrado no Maracanã, neste domingo (30/6), pela 13ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro teve bons e maus momentos; a Raposa mostrou bom trabalho tático, chegando a dominar as ações. Mas, no fim, deu Mengo, 2 a 1. Pedro abriu o placar para os donos da casa. Contudo, os mineiros empataram ainda no primeiro tempo, com belo gol de Matheus Pereira. Na etapa final, Fabrício Bruno, de cabeça, deu a vitória ao Flamengo, para festa dos mais de 56 mil presentes no Maraca.

Com esta vitória, o Flamengo chega aos 27 pontos, na liderança. Mas, agora, de forma isolada. Afinal, o Bahia perdeu para o São Paulo e parou nos 24 pontos, o mesmo do Botafogo. O Palmeiras, com 23, ainda joga na rodada. Já o Cruzeiro segue com 20 pontos.

Pedro não perdoa

Os primeiros 45 minutos foram de bom nível. Assim, os times trocavam bons passes, buscando espaços no ataque e cada um com jogadores fazendo a diferença: Gerson para o Rubro-Negro e Matheus Pereira para a Raposa. Gerson tinha objetividade, como ocorreu aos 16 minutos. Ele recebeu de Fabrício Bruno (que roubou a bola no meio de campo), partiu para o ataque e deu passe excelente para Pedro bater de primeira e fazer 1 a 0 para o Flamengo.