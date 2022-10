Embaixada do Flamengo em Fortaleza organiza festa para assistir final Libertadores

O evento será organizado pela Fla Fortal, embaixada oficial do clube na capital cearense, e acontecerá no CRESSE

Os torcedores do Flamengo que moram em Fortaleza, ou em outras cidades do Ceará, poderão assistir juntos a final da Copa Libertadores da América, marcada para este sábado, 29, em Guayaquil, no Equador. Na oportunidade, o time carioca enfrentará o Athletico-PR, no Estádio Monumental Banco Pichincha, às 17 horas.

Embaixada oficial do Rubro-Negro em Fortaleza, a “Fla Fortal” preparou a “Fla Fest”, uma festa que irá reunir todos os flamenguistas que residem no estado do Ceará para assistir a grande decisão da principal competição de clubes da América do Sul.

O evento acontecerá na Avenida Borges de Melo, 1881, no bairro de Fátima. O responsável por sediar a festa será o Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do Exército (CRESSE). No local, a Fla Fortal preparou telões de LED, lojas com produtos oficiais, réplica da taça Libertadores para fotos, além de bandas ao vivo.

Esta será a terceira vez que a embaixada oficial do Flamengo em Fortaleza organiza um evento para assistir a final da Libertadores. O mesmo ocorreu em 2019 e 2021, quando o Rubro-Negro também foi até a decisão da competição internacional. Na época, a festa ocorreu na praia do futuro e recebeu mais de quatro mil pessoas, e também foram arrecadados alimentos não perecíveis.

Para garantir presença na “Fla Fest”, os flamenguistas poderão comprar os ingressos através do site da “Bilheteria Virtual”. Os valores serão de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia), além do valor da taxa cobrada pelo próprio site na hora de concluir a transação.

