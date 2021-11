Após tropeço no Brasileiro, Flamengo mostra confiança para a Libertadores

Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com o Grêmio no último compromisso antes de viagem para o Uruguai e volta as atenções para final do torneio continental, contra o Palmeiras

Na manhã desta quarta-feira, 24, a delegação do Flamengo foi ao aeroporto de Porto Alegre, onde embarca rumo a Montevidéu, no Uruguai. O astral do voo para a final da Libertadores poderia ser melhor, mas a confiança continua em dia.

No último compromisso antes da decisão continental, o Rubro-Negro vacilou contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, com time reserva, o clube carioca abriu 2 a 0 e, mesmo com um jogador a mais, cedeu o empate, nesta terça-feira, 23.

O Flamengo, assim, viaja para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, com um gosto amargo. Os comandados de Renato Gaúcho perderam a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Atlético-MG, que empatou com o clube paulista. A distância continua em oito pontos.

O tropeço antes da decisão não tira o sono do técnico do Fla. Renato está confiante para a decisão de sábado.

“Não preocupa. Às vezes é a falta de entrosamento também. Jogando com uma equipe diferente isso é uma coisa normal. Mas isso não me preocupa, não, porque a equipe do próximo sábado, da final da Libertadores, é totalmente diferente, uma equipe acostumada a vencer, uma equipe mais experiente. E a minha confiança é total nesta equipe que vai enfrentar o Palmeiras”, declarou.

Contra o Grêmio, Renato mandou a campo o time reserva, como planejamento para a final da Libertadores. Além disso, ele lançou no segundo tempo Arrascaeta e Pedro.

“Fizemos tudo o que poderíamos fazer para que tivéssemos, agora para dia 27, todo mundo à disposição. Conseguimos recuperar os jogadores que estavam entregues ao departamento médico, jogadores que, de repente, ainda não estão 100%, mas estão recuperados e à disposição - acrescentou.

