Barcelona Guayaquil x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e mais

Barcelona de Guayaquil e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de setembro (29/06), pela partida de volta das semifinais da Taça Libertadores 2021. A partida será disputada no estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador, às 21h30min (horário de Brasília). Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu o time equatoriano por 2 a 0, no Maracanã.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal televisivo pago, Fox Sports, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Flamengo se classificou para a semifinal da Libertadores após vencer o Olimpia. No jogo de ida, no Paraguai, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1. Já no duelo de volta, o time carioca bateu o adversário por 5 a 1.

Já o Barcelona de Guayaquil se classificou após ultrapassar o Fluminense. No jogo de ida, no Maracanã, as equipes empataram em 2 a 2. Já no duelo de volta, um novo empate, em 1 a 1.

Barcelona Guayaquil x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Fox Sports: para clientes das operadoras de TV a cabo compatíveis

STAR+: para clientes que assinaram este serviço de streaming

Copa Libertadores 2021 - Barcelona Guayaquil x Flamengo



Escalação provável

Barcelona Guayaquil

Burrai; Castillo, Leon, Riveros, Pineida; Pinatares, Molina, Martinez, Preciado; Diaz, Mastriani.

Flamengo

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Arbitragem

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann e Cláudio Rios (ambos CHI)

VAR: Júlio Bascuñan (CHI)

Quando será Barcelona Guayaquil x Flamengo

Hoje, quarta-feira, 29 de setembro (29/09), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Barcelona Guayaquil x Flamengo

Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador

