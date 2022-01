Com Covid-19, Ronaldo não participa de comemoração de aniversário do Cruzeiro

Ex-atacante, que comprou o clube no mês passado, não viaja para Belo Horizonte após testar positivo para a doença e cancela programação de atividades nos 101 anos da Raposa

No dia em que completa 101 anos de história, o Cruzeiro recebeu uma notícia ruim. Na manhã deste domingo, 2, o clube comunicou que Ronaldo Nazário, sócio majoritário da equipe, testou positivo para Covid-19.

A Raposa informou que Fenômeno está com sintomas leves e, por orientação médica, entrou em repouso e isolamento social. Por conta disto, o ex-jogador não pôde viajar para Belo Horizonte para participar dos eventos comemorativos da Raposa. O Cruzeiro comunicou que os compromissos de Ronaldo foram adiados e novas datas serão divulgadas em breve.

Nação cruzeirense, essa não é a forma que eu gostaria de passar esse 2 de janeiro mais que especial pra gente. Planejei estarmos juntos hoje, em Belo Horizonte, comemorando os 101 anos do Cabuloso. #Cruzeiro101anos pic.twitter.com/i7KU0LOEbA January 2, 2022

Neste domingo, Fenômeno faria uma live com os Sócios 5 Estrelas do clube. Além disso, 20 Sócios 5 Estrelas mais antigos que ainda seguem ativos, assim como os Sócios Diamante, seriam convidados a conhecer o Fenômeno. Já nesta segunda-feira, o dono do clube concederia uma entrevista coletiva online.

Por outro lado, a tradicional Missa de celebração não teve a data alterada. O evento ocorre neste domingo, às 16h30 (de Brasília), na Igreja São Sebastião, com entrada limitada de pessoas.

Confira na íntegra o comunicado do Cruzeiro:

"O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube.

Ronaldo está bem, com sintomas leves e, por orientação médica, entra agora em repouso e isolamento social. O fato impede sua participação na Live deste 2 de janeiro, importante data de celebração de aniversário do clube por toda nação cruzeirense.

O Fenômeno sente muito por não poder participar das atividades previstas para os próximos dias, mas em breve divulgaremos a nova agenda de sua chegada a Belo Horizonte, da Live com o Sócios 5 Estrelas, do encontro com os Sócio Torcedores e coletiva de imprensa.

A tradicional Missa de celebração pelo aniversário de 101 anos do Cruzeiro está mantida às 16h30 na Igreja de São Sebastião.

Lembramos que estamos passando por uma pandemia e todo o cuidado para evitar transmissão de COVID-19 se faz extremamente necessário."

