Marcelo Paz chega ao Corinthians após a virada do ano e será apresentado em janeiro

Marcelo Paz deixou o cargo de CEO da SAF do Fortaleza para assumir diretoria de futebol no Corinthians / Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz já iniciou os trabalhos nos bastidores como novo executivo de futebol do Corinthians, mas só se apresentará oficialmente ao clube após a virada do ano. O dirigente desembarca em São Paulo no dia 2 de janeiro e irá pela primeira vez ao CT Joaquim Grava como funcionário do clube paulista no dia seguinte. A ida de Paz ao centro de treinamento do Timão coincide com a reapresentação do elenco alvinegro. A expectativa é de que o novo dirigente seja apresentado oficialmente à imprensa ainda no mês de janeiro.