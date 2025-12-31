Marcelo Paz chega ao Corinthians após a virada do ano e será apresentado em janeiro

Marcelo Paz chega ao Corinthians após a virada do ano e será apresentado em janeiroNas redes sociais, o Corinthians divulgou nesta terça-feira, 30, as primeiras falas de Marcelo Paz como dirigente do clube. O ex-CEO do Fortaleza destacou o comprometimento com uma gestão responsável
Ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz já iniciou os trabalhos nos bastidores como novo executivo de futebol do Corinthians, mas só se apresentará oficialmente ao clube após a virada do ano. O dirigente desembarca em São Paulo no dia 2 de janeiro e irá pela primeira vez ao CT Joaquim Grava como funcionário do clube paulista no dia seguinte.
A ida de Paz ao centro de treinamento do Timão coincide com a reapresentação do elenco alvinegro. A expectativa é de que o novo dirigente seja apresentado oficialmente à imprensa ainda no mês de janeiro.
Nas redes sociais, o Corinthians divulgou nesta terça-feira, 30, as primeiras falas de Marcelo Paz como dirigente do clube. O ex-CEO do Fortaleza destacou o comprometimento com uma gestão responsável e projetou um “futuro brilhante” para o Timão.
“Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco, para construir um Corinthians com futuro brilhante, competitivo e sustentável. Ao seu lado, fiel torcedor que apoia os 90 minutos, vamos trabalhar muito para continuar sendo um clube que motiva, alegra e honra sua apaixonada torcida. Contem comigo, feliz 2026 e vai Corinthians!”, afirmou.
Após mais de uma década de trabalho no Fortaleza, onde passou por cargos como diretor de futebol, vice-presidente, presidente e CEO da SAF do clube, Marcelo Paz se despediu oficialmente do Tricolor em visita ao Pici na última segunda-feira, 29.
Marcelo Paz leva dois funcionários do Fortaleza para o Corinthians
A convite de Marcelo Paz, o executivo de operações da SAF do Fortaleza, Thiago Ayres, e o supervisor de futebol do Leão, Júlio Manso, estão de saída do clube cearense para trabalhar no Corinthians.
SAF do Fortaleza notifica Marcelo Paz
O Conselho de Administração da SAF do Fortaleza enviou nesta terça-feira, 30, uma notificação a Marcelo Paz, ex-CEO do clube, cobrando o pagamento de R$ 1 milhão. O valor é referente à cláusula de renúncia prevista em seu contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN.