Yuri Alberto, Depay e Garro não viajam e estão fora do jogo contra o Fortaleza

Yuri Alberto, Depay e Garro não viajam e estão fora do jogo contra o FortalezaAlém do trio ofensivo, o lateral Matheuzinho e o meio-campista Charles também serão ausência diante do Leão
Com perspectiva de público superior a 50 mil torcedores, Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A. O técnico Dorival Júnior terá problemas para definir a equipe titular do Alvinegro, já que os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay e o meio-campista Rodrigo Garro não viajaram para a capital cearense e estão fora da partida, assim como o lateral-direito Matheuzinho e o volante Charles.
Após encarar o Botafogo, no último domingo, 30, Yuri saiu de campo com dores na virilha. No compromisso do clube paulista diante do Leão, Memphis será desfalque pelo terceiro jogo seguido. O atleta se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo.
Garro, por sua vez, atuou contra o Botafogo e foi poupado para os próximos duelos do Corinthians. Charles teve punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por último, Matheuzinho cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo.
Na partida mais recente em que não contou com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, Dorival optou por escalar o Corinthians do meio-campo ao ataque dessa maneira: Raniele, Ryan, Breno Bidon, Vitinho e Guilherme Negão. O jogo citado foi válido pela 26ª rodada da Série A, no empate em 1 a 1 diante do Internacional. Inclusive, os cinco escolhidos pelo comandante contra o Inter também estão disponíveis para o compromisso no Castelão.
Confira a lista de relacionados do Corinthians
Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo e Kauê
Laterais: Matheus Bidu, Fabrizio Angileri, Hugo e João Vitor Jacaré
Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Cacá e Félix Torres
Meias: Maycon, André, André Carrillo, José Martínez, Ryan, Raniele e Breno Bidon
Atacantes: Vitinho, Gui Negão, Dieguinho, Talles Magno, Kayke e Ángel Romero.
Como os times estão na tabela?
O Tricolor do Pici vive o momento mais favorável na temporada, pois mantém uma invencibilidade de oito partidas. No último, ganhou do Atlético-MG por 1 a 0 e emendou a terceira vitória consecutiva. Em 18º lugar, com 40 pontos, o Fortaleza almeja conquistar, nestas rodadas finais, a permanência para o Brasileirão 2026. No empate por 2 a 2 diante do Botafogo, o Alvinegro chegou ao segundo duelo sem vencer. Na nona colocação, com 46 pontos, o Corinthians visa a oitava posição, que pode render vaga na pré-Libertadores, a depender do campeão da Copa do Brasil. Este torneio, inclusive, é o foco dos paulistas, uma vez que o compromisso de ida da semifinal será na próxima quarta-feira, 10, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro.