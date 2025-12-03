Yuri Alberto, Depay e Garro não viajam e estão fora do jogo contra o Fortaleza

Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro não enfrentarão o Fortaleza / Crédito: Rodrigo CocaAgência Corinthians

Com perspectiva de público superior a 50 mil torcedores, Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A. O técnico Dorival Júnior terá problemas para definir a equipe titular do Alvinegro, já que os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay e o meio-campista Rodrigo Garro não viajaram para a capital cearense e estão fora da partida, assim como o lateral-direito Matheuzinho e o volante Charles. Após encarar o Botafogo, no último domingo, 30, Yuri saiu de campo com dores na virilha. No compromisso do clube paulista diante do Leão, Memphis será desfalque pelo terceiro jogo seguido. O atleta se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo.

Garro, por sua vez, atuou contra o Botafogo e foi poupado para os próximos duelos do Corinthians. Charles teve punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por último, Matheuzinho cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Na partida mais recente em que não contou com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, Dorival optou por escalar o Corinthians do meio-campo ao ataque dessa maneira: Raniele, Ryan, Breno Bidon, Vitinho e Guilherme Negão. O jogo citado foi válido pela 26ª rodada da Série A, no empate em 1 a 1 diante do Internacional. Inclusive, os cinco escolhidos pelo comandante contra o Inter também estão disponíveis para o compromisso no Castelão. Confira a lista de relacionados do Corinthians

Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo e Kauê

Laterais: Matheus Bidu, Fabrizio Angileri, Hugo e João Vitor Jacaré Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Cacá e Félix Torres Meias: Maycon, André, André Carrillo, José Martínez, Ryan, Raniele e Breno Bidon