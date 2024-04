Jogos do Corinthians no Brasileirão 2024: tabela com dia e horário

Confira como será a tabela de jogos do Brasileirão 2024 do Corinthians Crédito: Divulgação / Conmebol

O Campeonato Brasileiro 2024 da Série A, o Brasileirão, inicia neste fim de semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já pré-definiu a tabela completa de todos os jogos da Série A e, em busca de conseguir um campeonato depois de sete anos o Corinthians estreia enfrentando o Atlético-MG. Com um ano bem movimentado, a equipe paulista terá três competições simultâneas para o restante de 2024: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. No início da temporada, sob o comando de Mano Menezes, o time mal conseguiu avançar para a segunda fase do Paulistão; agora, sob o comando de Antônio Oliveira, almeja uma recuperação.



Dentro do âmbito das competições nacionais, o Brasileirão Série A é considerado o principal torneio entre os clubes nacionais, gerando vaga para competições internacionais e proporcionando grandes bonificações conforme as posições finais na tabela. Tendo seu último título em 2017, sete anos atrás, o Corinthians vem para o campeonato de 2024 visando um ano mais sólido do que foi em 2023. Ao todo, a equipe corintiana tem sete conquistas do Brasileirão - 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Tabela dos jogos do Corinthians no Brasileirão 2024 com dia e horário

O Corinthians em 2024 irá estrear no Brasileirão em casa, enfrentando o Atlético-MG dentro do da Arena Corinthians, e a sua 38ª rodada - última do campeonato, o timão se despede enfrentando o Grêmio, na capital gaúcha.