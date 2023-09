Corinthians quer definição rápida após demitir Luxemburgo e negocia retorno de Tite

Timão demitiu Luxa após empate com o Fortaleza e tenta contratar Tite, que está livre no mercado desde a saída da seleção brasileira

O plano A do Corinthians é o retorno de Tite, visto como uma unanimidade dentro do Parque São Jorge. Ele está sem clube desde a saída da seleção brasileira, ao término da Copa do Mundo de 2022.

O treinador havia dito anteriormente que não assumiria nenhuma equipe no decorrer de 2023, mas adotou uma nova postura nos últimos dias. Ele despertou interesse do Flamengo, que está em vias de demitir Sampaoli, e já admite a possibilidade de treinar algum time neste ano. Com isso, o Timão entrou na jogada.

O presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, já tentou a contratação de Tite logo após a saída de Cuca, em meados de abril. O negócio, contudo, não avançou. Agora, há um grande clima de otimismo.

Ainda não há uma definição quanto ao comandante do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, marcado para o sábado. Vale dizer que o clube não procurou Mano Menezes, livre no mercado desde que deixou o Internacional. O treino desta quarta foi dirigido pelos interinos Fernando Lázaro e Mauro da Silva.

O Majestoso ocorre às 18h30min do próximo sábado, 30, no Morumbi, pela 25ª rodada do Brasileirão. Enquanto sonha com Tite, a equipe do Parque São Jorge tenta se distanciar ainda mais da zona da rebaixamento. A diferença do time para o Z-4, atualmente, é de cinco pontos.